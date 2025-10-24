Младенец умер в кровати с пьяным отцом в Ленобласти

Во Всеволожском районе Ленинградской области погибла шестимесячная девочка. Трагедия случилась вечером в квартире на улице Шоссе в Мурино.
По предварительной информации 47news, ребёнок находился в одной кровати с отцом. Оба родителя в момент трагедии были в состоянии алкогольного опьянения.
Сотрудники полиции доставили родителей в отдел для проведения следственных действий. В отношении матери уже составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.
Следственные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту гибели младенца. Обстоятельства происхождения устанавливаются.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.