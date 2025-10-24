Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Младенец умер в кровати с пьяным отцом в Ленобласти

Во Всеволожском районе Ленинградской области погибла шестимесячная девочка.

Во Всеволожском районе Ленинградской области погибла шестимесячная девочка. Трагедия случилась вечером в квартире на улице Шоссе в Мурино.

По предварительной информации 47news, ребёнок находился в одной кровати с отцом. Оба родителя в момент трагедии были в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники полиции доставили родителей в отдел для проведения следственных действий. В отношении матери уже составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.

Следственные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту гибели младенца. Обстоятельства происхождения устанавливаются.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.