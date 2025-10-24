Врачи борются за жизнь двух малышей: МЧС раскрыло детали жуткого пожара в Уфе

Сегодня ранним утром, 24 октября, в Уфе произошел пожар в многоквартирном жилом доме по улице Губайдуллина, в результате которого пострадали двое детей. Как сообщает пресс-служба МЧС Башкирии, на момент прибытия пожарных подразделений открытое горение было уже ликвидировано.
По данным ведомства, в результате пожара были повреждены детская коляска, а также стена и потолок. Пострадали двое детей: девятилетний мальчик и девочка младше двух месяцев. Оба ребенка с диагнозом «отравление продуктами горения» госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи.
Как ранее сообщал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, оба ребенка находятся в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.
— Медики делают все необходимое, чтобы помочь им, — заверили в МЧС.
Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС.