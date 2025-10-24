Врачи борются за жизнь двух малышей: МЧС раскрыло детали жуткого пожара в Уфе

По данным ведомства, в результате пожара были повреждены детская коляска, а также стена и потолок. Пострадали двое детей: девятилетний мальчик и девочка младше двух месяцев. Оба ребенка с диагнозом «отравление продуктами горения» госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи.