Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врачи борются за жизнь двух малышей: МЧС раскрыло детали жуткого пожара в Уфе

МЧС раскрыло детали пожара в Уфе, в котором тяжело пострадали двое детей.

Источник: МЧС Башкирии

Сегодня ранним утром, 24 октября, в Уфе произошел пожар в многоквартирном жилом доме по улице Губайдуллина, в результате которого пострадали двое детей. Как сообщает пресс-служба МЧС Башкирии, на момент прибытия пожарных подразделений открытое горение было уже ликвидировано.

По данным ведомства, в результате пожара были повреждены детская коляска, а также стена и потолок. Пострадали двое детей: девятилетний мальчик и девочка младше двух месяцев. Оба ребенка с диагнозом «отравление продуктами горения» госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи.

Как ранее сообщал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, оба ребенка находятся в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.

— Медики делают все необходимое, чтобы помочь им, — заверили в МЧС.

Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС.