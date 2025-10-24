Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Временные ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский

Временные ограничения ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом в пятницу, 24 октября, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Временные ограничения ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом в пятницу, 24 октября, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

— Аэропорты Домодедово, Жуковский (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко в своем Telegram-канале.

23 октября временные ограничения на прием и выпуск рейсов также вводились в аэропортах Домодедово и Жуковский. Позже в Росавиации сообщили, что временные ограничения на прием и выпуск рейсов сняли.

Тогда же вылеты воздушных судов были приостановлены в столичном аэропорту Внуково, прием рейсов на посадку осуществляется в штатном режиме. В 11:56 ограничения сняли — аэропорт начал работать в стандартном режиме.

2 октября в аэропортах Сочи и Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры приняли для обеспечения безопасности пассажиров.