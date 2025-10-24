Временные ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский

Временные ограничения ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом в пятницу, 24 октября, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
— Аэропорты Домодедово, Жуковский (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко в своем Telegram-канале.
23 октября временные ограничения на прием и выпуск рейсов также вводились в аэропортах Домодедово и Жуковский. Позже в Росавиации сообщили, что временные ограничения на прием и выпуск рейсов сняли.
Тогда же вылеты воздушных судов были приостановлены в столичном аэропорту Внуково, прием рейсов на посадку осуществляется в штатном режиме. В 11:56 ограничения сняли — аэропорт начал работать в стандартном режиме.
2 октября в аэропортах Сочи и Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры приняли для обеспечения безопасности пассажиров.