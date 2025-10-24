Ричмонд
Два аэропорта Москвы ввели временные ограничения на полёты

Временные ограничения на взлёт и посадку введены в двух аэропортах Москвы — Домодедово и Жуковский. Об этом объявила Росавиация.

Источник: Life.ru

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полётов», — информирует представитель Росавиации Артём Кореняко через Telegram-канал.

Этой ночью в результате атаки беспилотного летательного аппарата на жилой дом в Красногорске пострадали пять человек, среди них один ребёнок. Примерно 70 жителей были эвакуированы из здания. В результате происшествия повреждены и частично разрушены три квартиры. Также выбиты окна в нескольких квартирах.

