Собянин: Средства ПВО поразили три летевших к Москве беспилотника

Число пострадавших в результате происшествия увеличилось до пяти, среди них есть ребенок. Четыре человека доставлены в медицинские учреждения. Трое взрослых госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, переломами и осколочными ранениями. Ребенок с вывихом колена и травмами голени направлен в Центр им. Рошаля. На месте работают экстренные службы.