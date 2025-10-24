Собянин: Средства ПВО поразили три летевших к Москве беспилотника

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 24 октября, сообщил, что силами ПВО Минобороны были сбиты три беспилотника, направлявшихся на столицу.
В своем блоге в MAX глава города уточнил, что на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.
Ранее около пяти утра 24 октября в Красногорске произошел мощный взрыв в квартире на 13-м этаже многоэтажного дома на бульваре Космонавтов. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, причиной взрыва стал удар беспилотника.
Число пострадавших в результате происшествия увеличилось до пяти, среди них есть ребенок. Четыре человека доставлены в медицинские учреждения. Трое взрослых госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, переломами и осколочными ранениями. Ребенок с вывихом колена и травмами голени направлен в Центр им. Рошаля. На месте работают экстренные службы.
В сети появились кадры последствий атаки украинского беспилотника на жилую многоэтажку в подмосковном Красногорске. Удар пришелся по 14 этажу здания. В результате повреждены несколько квартир, выбиты окна и остекление балконов.