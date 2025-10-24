В районе поисков семьи Усольцевых под Красноярском пропал мужчина

В Партизанском районе Красноярского края третьи сутки ведутся поиски пропавшего 54-летнего мужчины.
Как сообщили в красноярском краевом государственном учреждении «Спасатель», мужчина пропал на акватории реки Мана. Сотрудники Зеленогорского спасательного отряда обследовали 20 км акватории реки и 30 км ответвлений от ее основного русла.
Также был применен эхолот для поисков тела на дне реки, однако мужчину до сих пор не нашли.
Днем ранее было обследовано еще 15 км акватории Маны.
Напомним, 28 сентября в районе скалы Буратинка в Кутурчинском Белогорье Партизанского района потерялась семья Усольцевых: 64-летний Сергей, его 48-летяя жена Ирины и их 5-летняя дочь Арина. Поиски пропавших до сих пор не увенчались успехом.