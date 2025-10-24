Отражена воздушная атака на Москву после удара дрона по многоэтажке в Красногорске

Под утро 24 октября в результате атаки беспилотного летательного аппарата на жилой дом в подмосковном Красногорске пострадали пять человек, среди них один ребёнок. Примерно 70 жителей были эвакуированы из здания. В результате происшествия повреждены и частично разрушены три квартиры. Также выбиты окна в нескольких квартирах. А утром два аэропорта Москвы ввели временные ограничения на полёты.