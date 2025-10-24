Ричмонд
Отражена воздушная атака на Москву после удара дрона по многоэтажке в Красногорске

Российская Противовоздушная оборона отразила воздушную атаку на Москву, сбив три беспилотника. На месте падения обломков уже прибыли специалисты экстренных служб, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

Источник: Life.ru

«Силами ПВО Минобороны сбиты три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — информирует глава города.

Под утро 24 октября в результате атаки беспилотного летательного аппарата на жилой дом в подмосковном Красногорске пострадали пять человек, среди них один ребёнок. Примерно 70 жителей были эвакуированы из здания. В результате происшествия повреждены и частично разрушены три квартиры. Также выбиты окна в нескольких квартирах. А утром два аэропорта Москвы ввели временные ограничения на полёты.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

