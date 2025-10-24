Стало известно, что на 6-летнего ребенка в российском детсаду упало дерево

В одном из детских садов Новосибирска произошёл инцидент — во время прогулки на шестилетнего мальчика упала сосна.
Об этом сообщил телеграм-канал Mash Siberia. Уточняется, что воспитатели заметили, как дерево начало трещать, и бросились к детям, однако предотвратить падение не успели.
Ребёнка срочно доставили в больницу, где врачи диагностировали сотрясение мозга и растяжение мышц позвоночника. Мальчик также получил ушиб и рассечение губы. В стационаре он провёл восемь дней, после чего продолжил лечение дома. Мать пострадавшего рассказала, что только изгиб дерева смягчил удар и спас сына от более тяжёлых травм.
Руководство детского сада принесло семье извинения, однако в официальных документах, как утверждает женщина, было указано, что ствол упал рядом с ребёнком, а не на него, при этом травмы не описаны. После случившегося мать обратилась с заявлением в полицию.
Пока прогулки на территории детского сада временно ограничены. Родители требуют провести полную проверку всех деревьев на участке, чтобы исключить повторение подобных происшествий. Инцидентом уже заинтересовалась прокуратура Новосибирской области — следственные органы возбудили уголовное дело по статье о халатности.
