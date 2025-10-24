Ричмонд
Омская пенсионерка отдала мошенникам семь слитков золота

Омские полицейские возбудили дело о хищении у пенсионерки более 74 миллионов рублей. Это самая крупная сумма, которую похитили мошенники у жителей Омска.

Источник: Российская газета

73-летняя жительница Кировского округа города Омска рассказала полицейским о том, что что ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником ФСБ. Аферист связался с ней при помощи видеосвязи и продемонстрировал служебное удостоверение. «Офицер» находился в рабочем кабинете с государственными символами и был одет в форму.

Он сообщил пенсионерке, что она подозревается в госизмене. По словам звонившего, омичке грозила уголовная ответственность за финансирование армии Украины.

Перепуганная женщина выполнила все требования «офицера». Она перевела на неизвестные счета все свои накопления — около 4,5 миллиона рублей.

«После этого она подготовила и сложила в пакет 7 слитков из золота, 50 золотых монет и почти 10 тысяч евро, — сообщает УМВД России по Омской области. — Все это имущество общей стоимостью свыше 70 миллионов рублей она передала курьеру».

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.