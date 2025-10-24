Омская пенсионерка отдала мошенникам семь слитков золота

73-летняя жительница Кировского округа города Омска рассказала полицейским о том, что что ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником ФСБ. Аферист связался с ней при помощи видеосвязи и продемонстрировал служебное удостоверение. «Офицер» находился в рабочем кабинете с государственными символами и был одет в форму.