Омская пенсионерка отдала мошенникам семь слитков золота

73-летняя жительница Кировского округа города Омска рассказала полицейским о том, что что ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником ФСБ. Аферист связался с ней при помощи видеосвязи и продемонстрировал служебное удостоверение. «Офицер» находился в рабочем кабинете с государственными символами и был одет в форму.
Он сообщил пенсионерке, что она подозревается в госизмене. По словам звонившего, омичке грозила уголовная ответственность за финансирование армии Украины.
Перепуганная женщина выполнила все требования «офицера». Она перевела на неизвестные счета все свои накопления — около 4,5 миллиона рублей.
«После этого она подготовила и сложила в пакет 7 слитков из золота, 50 золотых монет и почти 10 тысяч евро, — сообщает УМВД России по Омской области. — Все это имущество общей стоимостью свыше 70 миллионов рублей она передала курьеру».
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.