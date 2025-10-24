48 мешков с человеческими останками нашли в тайной могиле в Мексике

Ранее сообщалось, что в лесу под городом Ивдель Свердловской области обнаружены останки человека, рядом с которыми найдены два кошелька. В одном из них находилась немецкая монета 1939 года номиналом пять рейхсмарок. Тело, найденное без головы и частично объеденное, сопровождалось следующими личными вещами: красная зажигалка для газовой печи, золотые очки в классической оправе, пуховик, брюки, берцы и свитер.