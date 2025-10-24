Потолок обрушился в забайкальской школе

В забайкальской школе обрушился потолок. В этот момент в классе было восемь детей. Уточняется, что инцидент произошел в четверг, 23 октября. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что поручил обследовать все помещения в учебном учреждении.
— Учитель вовремя отреагировала и оперативно вывела школьников. Никто не пострадал. Обрушение — 24 квадратных метров. Сейчас доступ в кабинет ограничен, — написал он в своем Telegram-канале.
Осипов также уточнил, что два года назад в школе провели капитальный ремонт, гарантийный срок которого действует до следующего года. Подрядчик уже работает на месте происшествия.
23 октября потолок также рухнул в детской больнице в Новосибирске. Обрушение произошло в хирургическом отделении, расположенном на третьем этаже, — оттуда эвакуировали 46 детей.
В середине сентября часть потолка в школе обвалилась и рухнула на одну из учениц во Владивостоке. Известно, что родители неоднократно жаловались на плохое состояние здания.