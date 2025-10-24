Потолок обрушился в забайкальской школе

В забайкальской школе обрушился потолок. В этот момент в классе было восемь детей. Уточняется, что инцидент произошел в четверг, 23 октября. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что поручил обследовать все помещения в учебном учреждении.