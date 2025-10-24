В Омске пьяная автоледи на «Лексусе» устроила погоню и оскорбляла полицейских

За рулем оказалась женщина 1991 года рождения с явными признаками алкогольного опьянения. По данным полиции, она не только отказалась выполнять требования инспекторов, но и попыталась скрыться с места происшествия пешком, оказывая активное сопротивление. На замечания стражей порядка омичка не реагировала, выражаясь в их адрес нецензурной бранью.