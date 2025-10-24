В Омске пьяная автоледи на «Лексусе» устроила погоню и оскорбляла полицейских

Накануне вечером в Омске сотрудники ДПС заметили автомобиль Lexus, который несколько раз нарушим правила дорожного движения. При попытке остановить машину водитель резко ускорился и попытался скрыться. Однако уже через несколько минут преследование завершилось — водитель решил остановился на улице Бархатовой.
За рулем оказалась женщина 1991 года рождения с явными признаками алкогольного опьянения. По данным полиции, она не только отказалась выполнять требования инспекторов, но и попыталась скрыться с места происшествия пешком, оказывая активное сопротивление. На замечания стражей порядка омичка не реагировала, выражаясь в их адрес нецензурной бранью.
В отношении нарушительницы возбуждены административные дела по трем статьям КоАП РФ: за невыполнение законного требования об остановке транспортного средства, за отказ от прохождения медицинского освидетельствования и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.
Автомобиль отправлен на специализированную стоянку. По решению суда за неповиновение полицейским женщине уже назначен штраф в размере 4 000 рублей. Рассмотрение остальных эпизодов продолжается. Ранее мы сообщали, что в Омске задержали мошенницу, которая подозревается в краже 13 миллионов рублей у детей-сирот.