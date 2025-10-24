Под Вилейкой милиция накрыла с поличным самогонщиков, обнаружив 11 000 литров браги и 110 литров продукта

Надо сказать, что неработающие мужчины 25 и 50 лет не особо прятались — самогон они изготавливали прямо во дворе одного из деревенских домов. На месте милиция нашли как действующий самогонный аппарат, так и 11 емкостей для заваривания браги — это порядка 11 000 литров полуфабриката, который должен был стать крепким самодельным алкогольным напитком.