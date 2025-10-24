Ричмонд
Под Вилейкой милиция накрыла с поличным самогонщиков, обнаружив 11 000 литров браги и 110 литров продукта

Под Вилейкой милиция накрыла с поличным двух самогонщиков с 11 000 литров браги.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Вилейского РОВД в деревне Пасеки-1 накрыли с поличным двух самогонщиков и нашли 11 000 литров браги и 110 литров готового продукта. Об этом сообщает УВД Миноблисполкома.

Надо сказать, что неработающие мужчины 25 и 50 лет не особо прятались — самогон они изготавливали прямо во дворе одного из деревенских домов. На месте милиция нашли как действующий самогонный аппарат, так и 11 емкостей для заваривания браги — это порядка 11 000 литров полуфабриката, который должен был стать крепким самодельным алкогольным напитком.

«К моменту прибытия сотрудников милиции они уже изготовили минимум 110 л продукции», — уточняют в милиции.

После проверки действия нарушителей получат правовую оценку.

Ранее милиция сообщила белорусам, сколько алкоголя можно хранить дома.

А президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что половина еды из школьных столовых идет в отходы.

