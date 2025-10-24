Льдину с рыбаками унесло на реке Бирюсе в Иркутской области

Льдину с двумя рыбаками оторвало и унесло на реке Бирюсе в Иркутской области. Об этом в пятницу, 24 октября, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
Инцидент произошел днем ранее в районе населенного пункта Яга, расположенного примерно в 80 километрах от Нижнеудинска. В этом месте ширина реки составляет около 80 метров, глубина — от трех до шести метров.
Мужчины провели на льдине весь день, занимаясь рыбалкой, но вечером отколовшаяся плита льда начала дрейфовать по течению и увлекла их на середину русла, в район бывшего брода. Очевидцы заметили рыбаков и вызвали спасателей.
На место на КамАЗе с аэролодкой «Пиранья» выдвинулись трое сотрудников МЧС. К их прибытию выяснилось, что пострадавшие выбрались самостоятельно — они прошли около 300 метров по мелководью, перебираясь по льдинам, выбрались на берег и добрались до деревни Усть-Яга, где их и обнаружили.
— Еще раз обращаемся к жителям и гостям региона с просьбой не подвергать свою жизнь опасности. В период ледостава выход на акваторию водоемов недопустим, так как сопряжен со смертельным риском, — передает Telegram-канал МЧС Иркутской области.
В феврале 300 рыбаков уплыли в Охотское море на отколовшейся льдине. Спасать их пришлось с помощью лодок и вертолета, некоторые отказывались уходить без улова. Еще несколько человек упали в воду вместе со снегоходом. Сотрудники МЧС всех рыбаков спасли и отогрели. Главное о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».