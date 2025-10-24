Льдину с рыбаками унесло на реке Бирюсе в Иркутской области

На место на КамАЗе с аэролодкой «Пиранья» выдвинулись трое сотрудников МЧС. К их прибытию выяснилось, что пострадавшие выбрались самостоятельно — они прошли около 300 метров по мелководью, перебираясь по льдинам, выбрались на берег и добрались до деревни Усть-Яга, где их и обнаружили.