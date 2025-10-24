Ричмонд
Над Россией за час сбили ещё 25 украинских дронов-самолётов

Утром в пятницу, 24 октября, над пятью российскими регионами было сбито 25 украинских беспилотников. Система ПВО смогла перехватить такое количество дронов всего за час. Об этом сообщили в Минобороны страны.

«В период с 7.00 мск до 8.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.

Наибольшее количество дронов — 11 — уничтожено в Брянской области. Ещё шесть были ликвидированы в Тульской области, четыре — в Калужской, три — в Тверской, и один беспилотник перехвачен над Новгородской областью.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске в квартире многоэтажного дома произошёл взрыв. Взрывной волной частично разрушена стена, а также выбиты стёкла в нескольких квартирах. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил о пяти пострадавших в результате атаки БПЛА на жилой дом, среди которых один ребёнок. Около 70 жильцов были эвакуированы. Прокуратура взяла под контроль соблюдение прав жителей в Красногорске.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

