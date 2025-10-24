Глава Красногорска навестил пострадавших от падения беспилотника

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков посетил медицинские учреждения, где находятся пострадавшие в результате падения беспилотного летательного аппарата на жилой дом. В Центре им. Рошаля он навестил ребенка по имени Богдан, который находится вместе с бабушкой. Глава округа отметил стойкость мальчика, который уже думает о школьных занятиях. В Красногорской больнице Волков посетил пострадавших взрослых, передал одной из пациенток Юлии привет от сына и показал видео с ним. По словам главы округа, все пострадавшие находятся в сознании, за их состоянием внимательно следят врачи и оказывают необходимую медицинскую помощь. Волков заверил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь, включая предоставление временного жилья и организацию ремонтных работ в поврежденных квартирах.