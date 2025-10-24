В Новосибирске судят мужчину, задушившего женщину зарядкой

В Новосибирском областном суде начался процесс над Вугаром Алиевым, обвиняемым в убийстве из корыстных побуждений (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК) и вымогательстве в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК). Об этом 24 октября сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.
Следствие считает, что в феврале 2025 года Алиев, испытывая финансовые трудности, убил свою знакомую, которой был должен деньги. Он пришел к ней в квартиру и нанес несколько ножевых ранений, а затем задушил зарядным устройством от телефона.
После убийства, по версии следствия, Алиев завладел телефоном жертвы и потребовал от ее матери 4,5 миллиона рублей, угрожая убийством дочери. Когда женщина не смогла найти такую сумму, он снизил требование до 400 тысяч рублей. Мать согласилась передать деньги, но обратилась в полицию.
Алиев был задержан при передаче денег сотрудниками правоохранительных органов.
В ходе судебного заседания обвинение было озвучено, начато судебное следствие и допрошена потерпевшая — мать убитой девушки. Суд продлил Алиеву меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 апреля 2026 года.