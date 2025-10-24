Мать с ребенком пострадали при атаке украинского дрона в Красногорске

При атаке украинского дрона на жилой комплекс «Изумрудные холмы» в Красногорске пострадали пятеро человек, включая мать с ребенком. В результате взрыва 39-летняя женщина и ее восьмилетний сын получили осколочные ранения, у ребенка также диагностирован вывих колена. Об этом сообщает Mash.