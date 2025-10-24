Мать с ребенком пострадали при атаке украинского дрона в Красногорске

При атаке украинского дрона на жилой комплекс «Изумрудные холмы» в Красногорске пострадали пятеро человек, включая мать с ребенком. В результате взрыва 39-летняя женщина и ее восьмилетний сын получили осколочные ранения, у ребенка также диагностирован вывих колена. Об этом сообщает Mash.
Кроме них травмы получили двое взрослых: 47-летний мужчина и 46-летняя женщина получили черепно-мозговые повреждения. Все пострадавшие были осмотрены медиками и при необходимости госпитализированы.
Еще один 61-летний житель комплекса получил ссадины и ушибы, но от госпитализации отказался. По данным источников, атака произошла в ночное время, когда большинство жителей находились дома, передает Telegram-канал.
Ранее сообщалось, что взрывной волной вырвало часть стены, а также выбило стекла как минимум в пяти квартирах. Обломки фасада и стекла разбросаны по всему двору. Инцидент произошел около пяти утра. В сети появились кадры последствий атаки украинского беспилотника на жилую многоэтажку в подмосковном Красногорске.