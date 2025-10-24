«Вы разбогатеете!»: аферисты развели сибирячку на семь миллионов рублей

80-летняя жительница Читы стала жертвой крупного мошенничества, потеряв свои сбережения. Все началось в феврале, когда ей в мессенджере написал незнакомец, предложивший выгодное инвестирование с высоким доходом. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на региональное МВД.
Пожилая женщина последовала советам «финансового консультанта»: скачала приложение для инвестиций и внесла все свои накопления — 4 миллиона рублей. Она видела, как растут ее «инвестиции», поэтому продолжала вкладывать деньги. Целых восемь месяцев она занимала средства у знакомых и родственников, доведя общую сумму «вложений» до 7 (!) миллионов рублей.
— Когда пенсионерка попыталась вывести заработанные деньги, оказалось, что сервис заблокирован, а все переведенные деньги исчезли. Осознав, что стала жертвой обмана, женщина обратилась в полицию, — рассказали в агентстве.
Этот случай стал одним из шести подобных обращений в полицию Забайкалья за последние сутки. Полицейские напоминают о необходимости проявлять бдительность при предложениях инвестировать деньги.
