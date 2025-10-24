«Вы разбогатеете!»: аферисты развели сибирячку на семь миллионов рублей

Пожилая женщина последовала советам «финансового консультанта»: скачала приложение для инвестиций и внесла все свои накопления — 4 миллиона рублей. Она видела, как растут ее «инвестиции», поэтому продолжала вкладывать деньги. Целых восемь месяцев она занимала средства у знакомых и родственников, доведя общую сумму «вложений» до 7 (!) миллионов рублей.