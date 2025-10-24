Мать с ребёнком пострадали при попадании дрона в многоэтажку в Подмосковье

При атаке беспилотника на жилой комплекс «Изумрудные холмы» в Красногорске пострадали женщина и её восьмилетний сын. Об этом сообщает Mash.
В результате взрыва ранения получили пять человек. У 39-летней матери и ребёнка зафиксированы осколочные ранения, у мальчика — вывих колена. Двое взрослых — 47-летний мужчина и 46-летняя женщина — получили черепно-мозговые травмы. Ещё один 61-летний мужчина отказался от госпитализации, несмотря на ссадины и ушибы.
Инцидент произошёл около пяти часов утра. Ударной волной повреждены три квартиры, а двор засыпало обломками фасада и стекла. Повреждения получили 23 припаркованных автомобиля.
После удара в городе развернули оперштаб.
