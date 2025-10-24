Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мать с ребёнком пострадали при попадании дрона в многоэтажку в Подмосковье

При атаке беспилотника на жилой комплекс «Изумрудные холмы» в Красногорске пострадали женщина и её восьмилетний сын.

При атаке беспилотника на жилой комплекс «Изумрудные холмы» в Красногорске пострадали женщина и её восьмилетний сын. Об этом сообщает Mash.

В результате взрыва ранения получили пять человек. У 39-летней матери и ребёнка зафиксированы осколочные ранения, у мальчика — вывих колена. Двое взрослых — 47-летний мужчина и 46-летняя женщина — получили черепно-мозговые травмы. Ещё один 61-летний мужчина отказался от госпитализации, несмотря на ссадины и ушибы.

Инцидент произошёл около пяти часов утра. Ударной волной повреждены три квартиры, а двор засыпало обломками фасада и стекла. Повреждения получили 23 припаркованных автомобиля.

После удара в городе развернули оперштаб.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.