Мать с ребёнком пострадали при попадании дрона в многоэтажку в Подмосковье

В результате взрыва ранения получили пять человек. У 39-летней матери и ребёнка зафиксированы осколочные ранения, у мальчика — вывих колена. Двое взрослых — 47-летний мужчина и 46-летняя женщина — получили черепно-мозговые травмы. Ещё один 61-летний мужчина отказался от госпитализации, несмотря на ссадины и ушибы.