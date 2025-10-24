Оперштаб развернули в Красногорске после атаки дрона ВСУ на жилой дом

Оперативный штаб был развернут в подмосковном Красногорске после атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилой дом. Об этом в пятницу, 24 октября, сообщил глава городского округа Дмитрий Волков.
По словам чиновника, всем пострадавшим в результате удара вражеского беспилотника оказывают медицинскую помощь. Он добавил, что поврежденное здание уже обследовали профильные специалисты, на месте продолжают работать экстренные службы.
— Мы окажем поддержку всем пострадавшим и их семьям, — написал Волков в своем Telegram-канале.
Ранним утром 24 октября в Красногорске прогремел мощный взрыв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что в квартиру на 14-м этаже жилого дома влетел украинский коптер. Вскоре спасатели эвакуировали из здания 70 человек.