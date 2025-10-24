Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оперштаб развернули в Красногорске после атаки дрона ВСУ на жилой дом

Оперативный штаб был развернут в подмосковном Красногорске после атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилой дом. Об этом в пятницу, 24 октября, сообщил глава городского округа Дмитрий Волков.

Оперативный штаб был развернут в подмосковном Красногорске после атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилой дом. Об этом в пятницу, 24 октября, сообщил глава городского округа Дмитрий Волков.

По словам чиновника, всем пострадавшим в результате удара вражеского беспилотника оказывают медицинскую помощь. Он добавил, что поврежденное здание уже обследовали профильные специалисты, на месте продолжают работать экстренные службы.

— Мы окажем поддержку всем пострадавшим и их семьям, — написал Волков в своем Telegram-канале.

Ранним утром 24 октября в Красногорске прогремел мощный взрыв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что в квартиру на 14-м этаже жилого дома влетел украинский коптер. Вскоре спасатели эвакуировали из здания 70 человек.

Узнать больше по теме
Андрей Воробьев: биография рыбного бизнесмена, ставшего губернатором Московской области
Многие чиновники в России попали во власть из весьма неожиданных сфер. Собрали главное из биографии Андрея Воробьева, который ранее занимался рыбным бизнесом, а первую должность в правительстве получил после футбольного матча.
Читать дальше