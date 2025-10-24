Труп мужчины с ножевыми ранениями обнаружили в доме на востоке Москвы

Труп мужчины нашли в помещении дома на улице Большой Косинской в столице. На теле потерпевшего обнаружили ножевые ранения. Правоохранители начали проверку. Об этом в пятницу, 24 октября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по городу Москве.
— Ночью 24 октября 2025 года в помещении дома, расположенного на улице Большой Косинской в городе Москве, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
По предварительной версии, потерпевшего мог убить его собутыльник. Подозреваемый пока не задержан. Сотрудники СК работают над установлением всех обстоятельств трагедии.
До этого трупы супругов обнаружили в частном доме в деревне Соболиха. Тела женщины и мужчины нашли сотрудники МЧС, прибывшие на место для тушения пожара. Потерпевшая, по данным следствия, скончалась от полученных ножевых ранений. В связи с этим правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства. Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.