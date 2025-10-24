Труп мужчины с ножевыми ранениями обнаружили в доме на востоке Москвы

До этого трупы супругов обнаружили в частном доме в деревне Соболиха. Тела женщины и мужчины нашли сотрудники МЧС, прибывшие на место для тушения пожара. Потерпевшая, по данным следствия, скончалась от полученных ножевых ранений. В связи с этим правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства. Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.