В Польше упал военный беспилотник

По имеющейся информации, дрон повредил автомобиль Польской почты. «Польская почта решит, требовать ли компенсацию в соответствии с Гражданским кодексом, поскольку оператор, выполнявший полёт, был застрахован от потери связи с устройством, что произошло вчера», — сообщил RMF24 майор Доминик Майк из военной полиции Быдгощи.