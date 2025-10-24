Ричмонд
В Польше упал военный беспилотник

ВАРШАВА, 24 окт — РИА Новости. Военный беспилотник потерпел аварию в Иновроцлаве Куявско-Поморского воеводства в центральной Польше по причине потери связи, сообщает радио RMF24.

Источник: © РИА Новости

«Потеря связи — причина крушения дрона в Иновроцлаве», — отмечает радиостанция.

По имеющейся информации, дрон повредил автомобиль Польской почты. «Польская почта решит, требовать ли компенсацию в соответствии с Гражданским кодексом, поскольку оператор, выполнявший полёт, был застрахован от потери связи с устройством, что произошло вчера», — сообщил RMF24 майор Доминик Майк из военной полиции Быдгощи.

Накануне Польская группа вооружений (PGZ) сообщила о падении на гражданской территории беспилотного летательного аппарата Военного авиационного завода № 2. В результате происшествия никто не пострадал. Дрон был учебным.

Представители Военного авиационного завода № 2 и военная жандармерия расследуют причины и обстоятельства происшествия. Бывший заместитель министра национальной обороны Бартош Ковнацкий заявил, что это уже второй подобный инцидент.