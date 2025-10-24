Умер чемпион Высшей лиги КВН Павел Козмопулос

«Для всех нас он был не просто чемпионом Высшей лиги КВН, а тем, чьи шутки становились легендами, а выступления — эталоном искромётного юмора. Он был тем, кто заставлял смеяться до слёз и восхищаться точностью слова. Павел доказал, что юмор может быть умным, тонким и по-настоящему объединяющим, а его талант, остроумие и неповторимая харизма покорили миллионы зрителей» — рассказал Дмитрий Ворошилов.