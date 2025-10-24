Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер чемпион Высшей лиги КВН Павел Козмопулос

Чемпион Высшей лиги КВН, директор Официальной лиги КВН Пятигорска Павел Козмопулос скончался после продолжительной болезни. Об этом сообщил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов в своем телеграм-канале.

Источник: РБК

«Для всех нас он был не просто чемпионом Высшей лиги КВН, а тем, чьи шутки становились легендами, а выступления — эталоном искромётного юмора. Он был тем, кто заставлял смеяться до слёз и восхищаться точностью слова. Павел доказал, что юмор может быть умным, тонким и по-настоящему объединяющим, а его талант, остроумие и неповторимая харизма покорили миллионы зрителей» — рассказал Дмитрий Ворошилов.

Павел долго болел онкологией, что и стало причиной смерти. Симптомы появились еще 16 лет назад — в 2009 году. У Павла ухудшились слух и зрение, врачи искали причину, но долго не могли поставить диагноз, сообщает издание «Комсомольская правда».

В последние годы Павел занимал должность директора Официальной лиги КВН Пятигорска, где курировал развитие сотен молодых талантов.

Карьера Козмопулоса в КВН началась в 2003 году в составе «Сборной Пятигорска». Уже в 2004 году команда заняла третье место в Первой лиге с дебютным номером о кавказских стереотипах. В 2008 году коллектив выиграл Кубок чемпионов, а в 2009-м стал победителем Высшей лиги.