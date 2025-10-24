Ричмонд
Сгорел заживо в летней кухне: ужасная трагедия в Башкирии

Житель Башкирии погиб в загоревшейся летней кухне.

Источник: Комсомольская правда

В деревне Яныбаево Белорецкого Башкирии района произошел пожар, в результате которого погиб человек. Как сообщает пресс-служба МЧС республики, ЧП случилось на улице Заречной, вспыхнула бревенчатая летняя кухня размером 8 на 4 метра.

Сотрудники чрезвычайного ведомства и добровольцы пожарных команд Яныбаевского и Казанбулакского сельских советов ликвидировали открытое горение. Однако в ходе тушения пожара был обнаружен погибший. Его личность в настоящее время устанавливается.

Расследование причин и обстоятельств пожара проводит дознаватель МЧС. На месте работает следственно-оперативная группа.

Спасатели напоминают жителям республики о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: использовать только новые или своевременно проверенные газовые баллоны, не перегружать электросеть включением нескольких мощных приборов в одну розетку и устанавливать пожарные извещатели, которые могут своевременно оповестить о возгорании громким звуковым сигналом.

