«Вакцинация, замена счетчиков, домофоны, декларирование денег». Телефонные мошенники три дня агрессивно атаковали жителей Мозыря

Отмечается, что мозыряне получали звонки злоумышленников и на телефоны, мобильные и домашние, и через мессенджеры. Большинство белорусов не попалось на уловки. Но были и те, кто передал те или иные личные данные, СМС-коды. Потому милиция очередной раз напоминает о бдительности.