«Вакцинация, замена счетчиков, домофоны, декларирование денег». Телефонные мошенники три дня агрессивно атаковали жителей Мозыря

УВД Гомельского облисполкома сообщило, что телефонные мошенники три дня агрессивно атаковали жителей Мозыря.
В Мозырский РОВД поступило за это время 115 сообщений от жителей города и района о звонках мошенников, которые похищают деньги и вовлекают потерпевших как курьеров в свои преступные схемы.
Звонки, отмечает замначальника УПК УВД Гомельского облисполкома Вадим Борсук, были от имени работников сферы ЖКХ, водоканала, «Белтелекома», госорганов. Предлоги -самые разные: от вакцинации и замена счетчиков воды и тепла до договоров по обслуживанию домофонов и декларированию средств.
Отмечается, что мозыряне получали звонки злоумышленников и на телефоны, мобильные и домашние, и через мессенджеры. Большинство белорусов не попалось на уловки. Но были и те, кто передал те или иные личные данные, СМС-коды. Потому милиция очередной раз напоминает о бдительности.
