«Вакцинация, замена счетчиков, домофоны, декларирование денег». Телефонные мошенники три дня агрессивно атаковали жителей Мозыря

Телефонные мошенники три дня агрессивно атаковали жителей Мозыря.

Источник: Комсомольская правда

УВД Гомельского облисполкома сообщило, что телефонные мошенники три дня агрессивно атаковали жителей Мозыря.

В Мозырский РОВД поступило за это время 115 сообщений от жителей города и района о звонках мошенников, которые похищают деньги и вовлекают потерпевших как курьеров в свои преступные схемы.

Звонки, отмечает замначальника УПК УВД Гомельского облисполкома Вадим Борсук, были от имени работников сферы ЖКХ, водоканала, «Белтелекома», госорганов. Предлоги -самые разные: от вакцинации и замена счетчиков воды и тепла до договоров по обслуживанию домофонов и декларированию средств.

Отмечается, что мозыряне получали звонки злоумышленников и на телефоны, мобильные и домашние, и через мессенджеры. Большинство белорусов не попалось на уловки. Но были и те, кто передал те или иные личные данные, СМС-коды. Потому милиция очередной раз напоминает о бдительности.

Тем временем в МВД отследили агрессивный видеоконтент ради лайков, подписок и выгоды: обнаженный бегал по проспекту Победителей, а девушка садилась на шпагат между двумя авто возле Националки.

Тем временем под Вилейкой милиция накрыла с поличным двух самогонщиков и нашла 11 000 литров браги и 110 литров продукта.

Ранее в МВД сообщили белорусам, сколько алкоголя можно хранить дома.

А президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что половина еды из школьных столовых идет в отходы.

