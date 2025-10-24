Майнер из Режа украл электроэнергию на 8,5 миллиона рублей

В Реже 28-летний мужчина для обеспечения бесперебойной работы майнингового оборудования (майниг — создание новых структур для функционирования криптовалютных платформ. — Прим. ред.) обманул компанию «Трансэнерго», поставляющую электроэнергию, на 8,5 миллиона рублей.
По версии следствия, местный житель весной 2024 года арендовал нежилые помещения на улице Курской для заработка на криптовалюте. Там он разместил майнинговое оборудование. Чтобы его запитать, необходимо большое количество электроэнергии, а это дорого. Тогда мужчина в период с августа 2024 года по март 2025 года стал искусственно занижать показания приборов учета.
— Обвиняемый из корыстных побуждений ввел в заблуждение электросетевую организацию «Трансэнерго» — филиал ОАО «РЖД», относительно реально потребляемого объема электроэнергии, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В результате «Трансэнерго» был причинен ущерб в размере 8,5 миллиона рублей.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Мужчина обвиняется в совершении преступления по пункту «б» части 2 статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана в особо крупном размере». Обвиняемый свою вину признал. Дело передано в суд.