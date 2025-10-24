Майнер из Режа украл электроэнергию на 8,5 миллиона рублей

По версии следствия, местный житель весной 2024 года арендовал нежилые помещения на улице Курской для заработка на криптовалюте. Там он разместил майнинговое оборудование. Чтобы его запитать, необходимо большое количество электроэнергии, а это дорого. Тогда мужчина в период с августа 2024 года по март 2025 года стал искусственно занижать показания приборов учета.