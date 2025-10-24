Дружелюбное застолье в секунды превратилось в ад: девушка внезапно потеряла контроль и совершила жестокое убийство

Согласно версии следствия, конфликт со смертельным исходом произошел в минувшем апреле в доме на улице Рабочей. Женщины распивали алкоголь, и в какой-то момент между ними вспыхнула ссора на почве ревности. Хозяйка дома обвиняла гостью в отношениях со своим бывшим партнером. В ходе конфликта младшая из женщин несколько раз ударила в живот 47-летнюю потерпевшую. От полученных травм та скончалась на месте.