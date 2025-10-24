Дружелюбное застолье в секунды превратилось в ад: девушка внезапно потеряла контроль и совершила жестокое убийство

В башкирском городе Белебее вынесли приговор 24-летней девушке, обвиняемой в убийстве женщины. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики.
Согласно версии следствия, конфликт со смертельным исходом произошел в минувшем апреле в доме на улице Рабочей. Женщины распивали алкоголь, и в какой-то момент между ними вспыхнула ссора на почве ревности. Хозяйка дома обвиняла гостью в отношениях со своим бывшим партнером. В ходе конфликта младшая из женщин несколько раз ударила в живот 47-летнюю потерпевшую. От полученных травм та скончалась на месте.
На девушку завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего». Она полностью частично признала вину. Белебеевский городской суд назначил ей семь лет колонии общего режима.
