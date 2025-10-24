Руководители частной клиники в Москве задержаны за обман сотен пенсионеров

«Бесплатная диагностика суставов оборачивалась для столичных пенсионеров кошмаром. В частной клинике им ставили ужасающие диагнозы и грозили инвалидностью. Настаивая на срочном лечении, меркантильные наследники Гиппократа заставляли граждан немедленно заключить договор и оплатить трехгодичный курс лечения», — рассказала Волк.
Она отметила, что пациенты платили сотни тысяч рублей, при этом многие брали кредит в обмен на обещание получить компенсацию за счет бюджетных средств по государственным программам. Однако все лечение сводилось к нескольким процедурам.
«По имеющимся данным, в результате реализации криминальной схемы пострадали несколько сотен пенсионеров, а ущерб составил десятки миллионов рублей. Подозреваемых в мошенничестве руководителей и сотрудницу медицинской организации задержали мои коллеги из управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с сотрудниками из Западного округа столицы», — пояснила Волк.
Она добавила, что возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Предполагаемый организатор группы заключен под стражу. Ведется работа по установлению всех потерпевших в результате противоправной деятельности и ее соучастников.