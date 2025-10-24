В Индии 20 человек погибли в результате пожара в автобусе

По данным полиции, ДТП произошло около 3 часов ночи по местному времени недалеко от деревни Чиннатекур. Частный автобус, следовавший по маршруту из Хайдарабада в Бангалор, загорелся после столкновения с мотоциклом на шоссе. Двухколесное транспортное средство застряло под машиной и ударило по топливному баку. Это привело к немедленному взрыву и быстрому распространению пламени по всему салону.