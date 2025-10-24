В Индии 20 человек погибли в результате пожара в автобусе

По меньшей мере 20 человек погибли в результате крупной аварии с автобусом компании Kaveri Travels, произошедшей рано утром в пятницу в индийском штате Андхра-Прадеш. Об этом сообщает издание Hindustan Times.
По данным полиции, ДТП произошло около 3 часов ночи по местному времени недалеко от деревни Чиннатекур. Частный автобус, следовавший по маршруту из Хайдарабада в Бангалор, загорелся после столкновения с мотоциклом на шоссе. Двухколесное транспортное средство застряло под машиной и ударило по топливному баку. Это привело к немедленному взрыву и быстрому распространению пламени по всему салону.
Инспектор округа Курнула А. Сири сообщил агентству PTI, что экстренным службам удалось спасти 21 человека, среди них пассажиры и оба водителя. Из 20 погибших на данный момент удалось опознать тела 11 человек, работа по идентификации останков продолжается.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией. Он также объявил о выплате компенсаций: семьи погибших получат по 200 тысяч рупий, а пострадавшим будет выделено по 50 000 рупий.
Соболезнования в связи с произошедшим также выразила президент Индии Драупади Мурму.