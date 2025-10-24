Хинштейн сообщил о новом ударе ВСУ по энергобъекту в Курской области

В середине октября ВСУ уже наносили удары по подстанции в Рыльске, тогда же они атаковали подстанцию в слободе Белая в приграничном Беловском районе. Часть местных жителей временно остались без света. Еще раньше, в сентябре, были повреждены в результате ударов ВСУ инфраструктура и объекты энергетики во Льгове.