Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хинштейн сообщил о новом ударе ВСУ по энергобъекту в Курской области

Утром в пятницу, 24 октября, ВСУ продолжили наносить удары по энергетической инфраструктуре в Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн в телеграм-канале. По его словам, поврежден один из объектов в Рыльске на западе области.

Источник: Reuters

«Рано утром враг нанес четыре удара по подстанции в Рыльске. Без света и тепла остались восточный микрорайон города и населенный пункт Октябрьское», — написал глава региона.

Он уточнил, что аварийные бригады завершат восстановительные работы в ближайшее время.

В середине октября ВСУ уже наносили удары по подстанции в Рыльске, тогда же они атаковали подстанцию в слободе Белая в приграничном Беловском районе. Часть местных жителей временно остались без света. Еще раньше, в сентябре, были повреждены в результате ударов ВСУ инфраструктура и объекты энергетики во Льгове.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше