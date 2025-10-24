СК завел дело о теракте после атаки БПЛА на жилой дом в Красногорске

«Главным следственным управлением СК по факту атак украинских боевиков на Белгородскую и Московскую области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — сказала она.
24 октября в Красногорске Московской области произошло попадание БПЛА в жилой дом, пострадали пять человек, в том числе ребенок. 23 октября украинские вооруженные формирования нанесли удары дронами по Белгороду и иным населенным пунктам региона. Пострадали свыше 20 мирных жителей, среди них есть несовершеннолетние.
«Следователи и криминалисты СК на месте фиксируют обстоятельства преступлений, допрашиваются очевидцы, назначаются необходимые экспертизы. В ходе расследования будут установлены все детали преступных действий вооруженных формирований Украины, а также конкретные лица, причастные к атаке на гражданские объекты на российской территории», — сообщила Петренко.