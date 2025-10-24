Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК завел дело о теракте после атаки БПЛА на жилой дом в Красногорске

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте в связи с попаданием украинского БПЛА в жилой дом в Красногорске. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Источник: РИА "Новости"

«Главным следственным управлением СК по факту атак украинских боевиков на Белгородскую и Московскую области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — сказала она.

24 октября в Красногорске Московской области произошло попадание БПЛА в жилой дом, пострадали пять человек, в том числе ребенок. 23 октября украинские вооруженные формирования нанесли удары дронами по Белгороду и иным населенным пунктам региона. Пострадали свыше 20 мирных жителей, среди них есть несовершеннолетние.

«Следователи и криминалисты СК на месте фиксируют обстоятельства преступлений, допрашиваются очевидцы, назначаются необходимые экспертизы. В ходе расследования будут установлены все детали преступных действий вооруженных формирований Украины, а также конкретные лица, причастные к атаке на гражданские объекты на российской территории», — сообщила Петренко.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше