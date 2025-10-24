В Иркутске водитель насмерть сбил 40-летнюю женщину на пешеходе и скрылся

Предполагаемый виновник ДТП, который был за рулем автомобиля «Тойота Корона», скрылся. Однако госавтоинспекторам удалось его задержать. Нарушителем оказался 19-летний парень. Он объяснил, что уехал с места аварии потому что испугался. Ведь у лихача нет водительских прав. Сейчас молодой человек находится в отделе полиции, сотрудники устанавливают причины смертельного случая на дороге.