В Иркутске водитель насмерть сбил 40-летнюю женщину на пешеходе и скрылся

У 19-летнего автомобилиста никогда не было водительских прав.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске на улице Розы Люксембург возле дома № 180 водитель насмерть сбил 40-летнюю женщину. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской Госавтоинспекции.

— Авария произошла около 9 часов утра. Пешеход умерла на месте происшествия до приезда скорой помощи, — прокомментировали в пресс-службе полиции.

19-летний виновник ДТП находится в отделе полиции. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Иркутска.

Предполагаемый виновник ДТП, который был за рулем автомобиля «Тойота Корона», скрылся. Однако госавтоинспекторам удалось его задержать. Нарушителем оказался 19-летний парень. Он объяснил, что уехал с места аварии потому что испугался. Ведь у лихача нет водительских прав. Сейчас молодой человек находится в отделе полиции, сотрудники устанавливают причины смертельного случая на дороге.