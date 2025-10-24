Ричмонд
Охотник из Ревды осужден за незаконно убитого лося

Городской суд Ревды (Свердловская область) обязал местного жителя выплатить 240 тыс. руб. за незаконно убитого лося на охоте, сообщила пресс-служба судов Свердловской области.

Источник: Коммерсантъ

Суд установил, что в октябре 2022 года житель Ревды на участке охотничьего хозяйства «Кленовское» в Нижнесергинском районе на охоте застрелил молодого лося и вместе с двумя друзьями попытался переправить тушу по реке Бисерть. Он бросил добычу и сбежал, когда его заметили егеря, так как разрешения на отстрел животного у него не было. Кроме того, лось был убит в зоне покоя, где охотиться запрещено. Егеря вызвали полицию на место происшествия, преступление раскрыли по горячим следам.

Мировой суд Нижнесергинского района признал охотника виновным по п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ, однако департамент по охране, контролю и регулированию животного мира Свердловской области обратился в Ревдинский городской суд, потребовав взыскать с охотника более 320 тыс. руб. за незаконную добычу лося, которому не исполнилось года. Суд удовлетворил требования частично, снизив сумму ущерба. Решение может быть обжаловано в течение месяца.

Напомним, в прошлом году уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ за незаконную охоту и отстрел дикого лося было возбуждено в отношении жителя Нижнего Тагила (Свердловская область). Он возместил причиненный ущерб.