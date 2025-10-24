Охотник из Ревды осужден за незаконно убитого лося

Суд установил, что в октябре 2022 года житель Ревды на участке охотничьего хозяйства «Кленовское» в Нижнесергинском районе на охоте застрелил молодого лося и вместе с двумя друзьями попытался переправить тушу по реке Бисерть. Он бросил добычу и сбежал, когда его заметили егеря, так как разрешения на отстрел животного у него не было. Кроме того, лось был убит в зоне покоя, где охотиться запрещено. Егеря вызвали полицию на место происшествия, преступление раскрыли по горячим следам.