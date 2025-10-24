В Красноярске адвокатов заподозрили в подкупе свидетеля по уголовному делу

По версии правоохранительных органов, с июня по август 2025 года адвокат из северной столицы представлял интересы жителя Красноярска, обвиняемого в вымогательстве. В какой-то момент юрист решил обратиться к коллеге с предложением о подкупе свидетеля, чтобы смягчить наказание для своего подзащитного.