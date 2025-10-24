Ричмонд
В Красноярске адвокатов заподозрили в подкупе свидетеля по уголовному делу

В Красноярске завели дело в отношении двоих адвокатов, подозреваемых в подкупе свидетеля.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске завели уголовное дело в отношении двоих адвокатов, подозреваемых в подкупе свидетеля. Как рассказали в краевом Следственном комитете, один из юристов — житель Санкт-Петербурга.

По версии правоохранительных органов, с июня по август 2025 года адвокат из северной столицы представлял интересы жителя Красноярска, обвиняемого в вымогательстве. В какой-то момент юрист решил обратиться к коллеге с предложением о подкупе свидетеля, чтобы смягчить наказание для своего подзащитного.

За денежное вознаграждение в 150 тысяч рублей подозреваемые предложили мужчине изменить данные им показания по делу. Получив его согласие, адвокаты перевели свидетелю первые 50 тысяч.

Однако в судебном процессе горожанин отказался от дачи ложных показаний, и вымогателю вынесли обвинительный приговор.

Дело на юристов завели по материалам краевого УФСБ. Подозреваемого из Санкт-Петербурга задержали, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.