В Иркутске задержали водителя, насмерть сбившего женщину и скрывшегося с места

Как рассказали в Госавтоинспекции, авария произошла на улице Розы Люксембург в районе дома № 180. От полученных травм пешеход скончалась на месте происшествия до приезда «скорой». Предполагаемый виновник аварии скрылся с места происшествия. Полицейские в кратчайшие сроки установили и разыскали его.