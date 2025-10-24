Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске задержали водителя, насмерть сбившего женщину и скрывшегося с места

Выяснилось, что автомобилист никогда не получал водительские права (ВИДЕО).

Источник: ГУ МВД

Сотрудники полиции задержали водителя иномарки, который насмерть сбил 40-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе сегодня, около 9.00. Выяснилось, что за рулем Toyota Corona был 19-летний парень. Водительских прав он никогда не получал.

Как рассказали в Госавтоинспекции, авария произошла на улице Розы Люксембург в районе дома № 180. От полученных травм пешеход скончалась на месте происшествия до приезда «скорой». Предполагаемый виновник аварии скрылся с места происшествия. Полицейские в кратчайшие сроки установили и разыскали его.

19-летний парень признался, что уехал с места ДТП, так как испугался, права управления транспортными средствами не имеет и никогда не получал водительского удостоверения.

В настоящее время водитель находится в отделе полиции, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.