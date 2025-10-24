В Лувре назвали ограбление неизбежным из-за нехватки денег

По словам сотрудницы музея и члена профсоюза музейных работников Элизы Мюллер, инцидент не стал сюрпризом для сотрудников Лувра. «Мы с коллегами на протяжении месяцев, [предшествующих ограблению], обсуждали, насколько удивительно, что до сих пор не произошло ничего драматичного», — сказала она изданию. Мюллер подчеркнула, что участники профсоюза неоднократно предупреждали французское министерство культуры о проблемах с финансированием, которые в том числе привели к сокращению персонала, отвечающего за соблюдение безопасности и наблюдение, однако никакой реакции не последовало.