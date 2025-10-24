В Перми видео с избиением и унижением ребёнка заинтересовалась прокуратура

Видео с инцидентом было опубликовано в социальных сетях утром 24 октября. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в ролике несколько подростков поставили на колени избитого мальчика и заставили его извиняться. В процессе общения один из агрессоров продолжает наносить удары по спине ребёнка.