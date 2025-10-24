Ричмонд
В Перми видео с избиением и унижением ребёнка заинтересовалась прокуратура

Его поставили на колени и заставили извиняться.

Источник: Аргументы и факты

Прокуратура заинтересовалась снятым на видео избиением мальчика, поставленного на колени в Перми, сообщает краевой надзорный орган.

Видео с инцидентом было опубликовано в социальных сетях утром 24 октября. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в ролике несколько подростков поставили на колени избитого мальчика и заставили его извиняться. В процессе общения один из агрессоров продолжает наносить удары по спине ребёнка.

После публикации информации о происшествии на сайте perm.aif.ru прокуратура Дзержинского района Перми начала проверку. В ведомстве сообщили, что ссора детей произошла возле реки Мулянки.

«Предварительно установлено, что конфликт произошёл около р. Мулянка между учащимися образовательных организаций г. Перми. В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка деятельности субъектов профилактики», — рассказывает прокуратура Пермского края.

Надзорный орган также оценит работу с детьми в образовательных учреждениях, где они обучаются. Краевая прокуратура взяла результаты на собственный контроль.

Напомним, ранее в ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили perm.aif.ru, что ведомство также начало собственную проверку инцидента. Участники конфликта уже были установлены.