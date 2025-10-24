Ричмонд
В Красноярском крае студент без прав устроил погоню с полицией

В Красноярском крае студент без прав устроил погоню с полицией на угнанном авто.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Несовершеннолетний студент без прав на угнанном автомобиле устроил погоню с полицией в Красноярском крае, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Автомобиль из ориентировки о похищении ВАЗ-2106 у местного жителя экипаж ДПС заметил на федеральной трассе Р-257 “Енисей”. Полицейские предприняли попытку остановить водителя. Однако тот проигнорировал законные требования и значительно увеличил скорость», — написала она в Telegram-канале.

Она добавила, что нарушитель попытался скрыться от погони. Инспектор ДПС из окна служебного автомобиля предупредительно выстрелил вверх и прицельно по колесам.

«За рулем оказался 17-летний уроженец Республики Тыва, который никогда не имел водительского удостоверения, а пассажиром — его ровесник и земляк. Оба — студенты красноярских учебных заведений. В момент задержания молодые люди ехали в сторону Тывы. С их слов, машину они планировали оставить себе», — уточнила Волк.

В отношении водителя составили протоколы за нарушение безопасности дорожного движения. Автомобиль поместили на штраф-стоянку.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

