Житель Витебска довел мать до истощения плохим питанием

Как следует из материалов дела, после выписки из больницы 61-летняя жительница Витебска, которая жила с 39-летним сыном, утратила способность к самостоятельному передвижению и самообслуживанию. Но вместо оказания необходимой помощи витебчанин оставил мать без ухода и обрек на голодное существование. В течение девяти месяцев мужчина пренебрегал нуждами матери, тратя ее пенсионные выплаты преимущественно на личные нужды и приобретение алкоголя. Питание пожилой женщины было крайне скудным и нерегулярным: лишь раз в несколько дней она получала мизерные порции макарон или каши на воде, что привело к ее истощению и развитию анемии.