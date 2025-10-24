Житель Витебска довел мать до истощения плохим питанием раз в два-три дня. Об этом сообщили в генеральной прокуратуре Беларуси, отметив, что в отношении мужчины уже возбудили уголовное дело за оставление пожилой матери в опасности.
Как следует из материалов дела, после выписки из больницы 61-летняя жительница Витебска, которая жила с 39-летним сыном, утратила способность к самостоятельному передвижению и самообслуживанию. Но вместо оказания необходимой помощи витебчанин оставил мать без ухода и обрек на голодное существование. В течение девяти месяцев мужчина пренебрегал нуждами матери, тратя ее пенсионные выплаты преимущественно на личные нужды и приобретение алкоголя. Питание пожилой женщины было крайне скудным и нерегулярным: лишь раз в несколько дней она получала мизерные порции макарон или каши на воде, что привело к ее истощению и развитию анемии.
Также мужчина проигнорировал потребность матери в медицинской реабилитации после перенесенной травмы, необходимой для восстановления двигательной функции поврежденной ноги. Он не купил ей костыли, несмотря на ее неоднократные просьбы. Это привело к неправильному сращиванию костей голени и практически полной утрате подвижности ноги.
В отчаянии женщина обратилась за помощью к сотрудникам правоохранительных органов. Но позднее она отказалась от подачи официального заявления на сына, мотивируя это жалостью и нежеланием подвергать его каким-либо наказаниям. Однако прокурор города Витебска для защиты прав и законных интересов женщины возбудил уголовное дело. В настоящее время для проведения предварительного расследования материалы дела переданы в Витебский городской отдел Следственного комитета.
