Несколько сел остались без воды: крупная коммунальная авария в Башкирии

В четырех сельсоветах Уфимского района Башкирии случилась аварии на водоводе. Как сообщил глава администрации муниципалитета Николай Ельников, повреждение трубопровода произошло при производстве работ по строительству высоковольтной линии подрядчиком ООО «Башкирэнерго».
В результате инцидента без водоснабжения остались жители Булгаковского, Чесноковского, Ольховского и Зубовского сельсоветов. В настоящее время бригада ООО «ЖКХ Шемяк» проводит аварийно-восстановительные работы.
На сегодняшний день подвоз технической воды организован по пяти адресам:
— село Зубово, улица Центральная, 77 (возле администрации Зубовского сельсовета);
— село Чесноковка, улица Школьная, 10/1 (около церкви);
— село Булгаково, улица Кирова, 3;
— микрорайон Спутник, улица Ольховая, 5 (возле магазина «Байрам»);
— село Булгаково, микрорайон Новобулгаково, ул. Медовая, 43.
Также подвоз воды организован во все детские сады на территории этих сельсоветов.
Николай Ельников обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие и сообщил, что в случае экстренных ситуаций можно обращаться в единую дежурную диспетчерскую службу Уфимского района по телефонам: 272−02−05 или 272−03−01.
