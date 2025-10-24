Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Несколько сел остались без воды: крупная коммунальная авария в Башкирии

В Башкирии четыре сельсовета остались без воды из-за ЧП на водоводе.

Источник: Комсомольская правда

В четырех сельсоветах Уфимского района Башкирии случилась аварии на водоводе. Как сообщил глава администрации муниципалитета Николай Ельников, повреждение трубопровода произошло при производстве работ по строительству высоковольтной линии подрядчиком ООО «Башкирэнерго».

В результате инцидента без водоснабжения остались жители Булгаковского, Чесноковского, Ольховского и Зубовского сельсоветов. В настоящее время бригада ООО «ЖКХ Шемяк» проводит аварийно-восстановительные работы.

На сегодняшний день подвоз технической воды организован по пяти адресам:

— село Зубово, улица Центральная, 77 (возле администрации Зубовского сельсовета);

— село Чесноковка, улица Школьная, 10/1 (около церкви);

— село Булгаково, улица Кирова, 3;

— микрорайон Спутник, улица Ольховая, 5 (возле магазина «Байрам»);

— село Булгаково, микрорайон Новобулгаково, ул. Медовая, 43.

Также подвоз воды организован во все детские сады на территории этих сельсоветов.

Николай Ельников обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие и сообщил, что в случае экстренных ситуаций можно обращаться в единую дежурную диспетчерскую службу Уфимского района по телефонам: 272−02−05 или 272−03−01.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.