Две кобры, песчаная эфа и габонская гадюка изъяты у подростка в Подмосковье

«В Пушкинскую городскую прокуратуру из общественной организации поступила информация о содержании местным жителем в частном жилом доме экзотических и опасных змей. В ходе проверки установлено, что 15-летний подросток, проживающий с бабушкой и дедушкой, в качестве домашних питомцев содержал крайне ядовитых змей — среднеазиатскую кобру, песчаную эфу, кольчатую африканскую кобру и габонскую гадюку. Укус каждой из них представляет смертельную угрозу для человека», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для содержания и разведения подобных змей требуются специальная лицензия и соответствующее образование, которыми ни взрослые, ни сам подросток не обладают. При этом на рептилий не оформлены необходимые документы и ветеринарные паспорта. В настоящее время приняты меры к их изъятию и передаче на ответственное хранение в специализированную организацию.
«Пушкинская городская прокуратура в ходе проверки даст оценку исполнению родителями своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, а также соблюдению законодательства об ответственном обращении с животными. По ее результатам будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — добавили в надзорном ведомстве.