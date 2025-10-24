Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Две кобры, песчаная эфа и габонская гадюка изъяты у подростка в Подмосковье

Пушкинская городская прокуратура приняла меры по изъятию опасных домашних питомцев у 15-летнего подростка. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Источник: Benny Trapp/CC BY 3.0

«В Пушкинскую городскую прокуратуру из общественной организации поступила информация о содержании местным жителем в частном жилом доме экзотических и опасных змей. В ходе проверки установлено, что 15-летний подросток, проживающий с бабушкой и дедушкой, в качестве домашних питомцев содержал крайне ядовитых змей — среднеазиатскую кобру, песчаную эфу, кольчатую африканскую кобру и габонскую гадюку. Укус каждой из них представляет смертельную угрозу для человека», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для содержания и разведения подобных змей требуются специальная лицензия и соответствующее образование, которыми ни взрослые, ни сам подросток не обладают. При этом на рептилий не оформлены необходимые документы и ветеринарные паспорта. В настоящее время приняты меры к их изъятию и передаче на ответственное хранение в специализированную организацию.

«Пушкинская городская прокуратура в ходе проверки даст оценку исполнению родителями своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, а также соблюдению законодательства об ответственном обращении с животными. По ее результатам будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — добавили в надзорном ведомстве.