Две кобры, песчаная эфа и габонская гадюка изъяты у подростка в Подмосковье

Отмечается, что для содержания и разведения подобных змей требуются специальная лицензия и соответствующее образование, которыми ни взрослые, ни сам подросток не обладают. При этом на рептилий не оформлены необходимые документы и ветеринарные паспорта. В настоящее время приняты меры к их изъятию и передаче на ответственное хранение в специализированную организацию.