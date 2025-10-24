Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор подтвердил гибель 12 человек после взрыва в Копейске

Официально подтверждена гибель 12 человек после взрыва на промышленном предприятии в Копейске, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Telegram-канале. Спасатели продолжают искать еще 11 человек.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор уточнил, что 29 пострадавших находятся под присмотром врачей. Из них шесть госпитализированы, пять — в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие лечатся амбулаторно.

Также Текслер рассказал о выплатах семьям погибших и пострадавшим при взрыве. По его словам, первым выплатят по 10 млн руб., вторым, в зависимости от степени тяжести, — от 1 до 2 млн руб.

22 октября на одном из промышленных предприятий в Копейске произошел взрыв, после чего начался крупный пожар. Сегодня в Челябинской области объявлен день траура.