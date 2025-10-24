Губернатор подтвердил гибель 12 человек после взрыва в Копейске

Губернатор уточнил, что 29 пострадавших находятся под присмотром врачей. Из них шесть госпитализированы, пять — в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие лечатся амбулаторно.
Также Текслер рассказал о выплатах семьям погибших и пострадавшим при взрыве. По его словам, первым выплатят по 10 млн руб., вторым, в зависимости от степени тяжести, — от 1 до 2 млн руб.
22 октября на одном из промышленных предприятий в Копейске произошел взрыв, после чего начался крупный пожар. Сегодня в Челябинской области объявлен день траура.