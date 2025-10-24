Друзья пропавшей Усольцевой рассказали о странном ритуале

Друзья Усольцевой рассказали о странном ритуале. Об этом пишет Aif.ru.
Ирина Усольцева увлекалась медитацией и культом Кали. Культ Кали — это одно из направлений в индуизме, посвященное почитанию одноименной богини. Ее традиционно изображают в грозном облике — с высунутым языком, в гирлянде из черепов и юбке из отрубленных рук.
Наставница Усольцевой Мария Шрайнер говорит, что ничего мистического в этой медитации нет.
«Кали — это активная двигательная практика, благодаря которой очищается и подтягивается тело, и отпускаются накопленные негативные чувства и эмоции. Это глубокий детокс тела и сознания. Ничего мистического в этом нет. После практики становится легче в теле и спокойнее в уме. Отмечу, что Усольцевы были хорошей устойчивой семьей», — отметила Шрайнер.
Психолог подчеркнула, что не видит связи между пропажей Усольцевых и духовными практиками, которыми она занималась.
Напомним, что Сергей, Ирина и их дочь Арина Усольцевы исчезли 28 сентября. Они отправлялись в небольшой поход в Кутурчинском Белогорье. Несмотря не масштабные поиски, их следов не обнаружили.
Выдвигается 15 версий исчезновения Усольцевых. Основная — несчастный случай. Ее придерживается Следственный комитет. Уголовное дело по факту исчезновения возбуждено по факту «Убийство». Его расследует отдел по особо важным делам ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасию. Версию, что семья могла сбежать за границу в Следкоме полностью исключают. Криминальная отрабатывается, но не считается приоритетной.
Стоит отметить, что от района исчезновения до границы с Монголией — примерно 1000 километров.
Расклады о судьбе Усольцевых давали сибирские шаманы.
Уголовное дело по факту исчезновения возбуждено по факту «Убийство». Его расследует отдел по особо важным делам ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасию. Версию, что семья могла сбежать за границу в Следкоме полностью исключают. Криминальная отрабатывается, но не считается приоритетной. Следователи считают, что с сибиряками произошел несчастный случай.
В своем блоге Ирина Усольцева предсказала исчезновение семьи.