Друзья пропавшей Усольцевой рассказали о странном ритуале

«Кали — это активная двигательная практика, благодаря которой очищается и подтягивается тело, и отпускаются накопленные негативные чувства и эмоции. Это глубокий детокс тела и сознания. Ничего мистического в этом нет. После практики становится легче в теле и спокойнее в уме. Отмечу, что Усольцевы были хорошей устойчивой семьей», — отметила Шрайнер.