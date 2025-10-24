Четыре села под Уфой лишили воды: прокуратура начала проверку

Прокуратура организовала проверку по факту крупной коммунальной аварии в Уфимском районе Башкирии, в результате которой без водоснабжения остались четыре сельских поселения. Инцидент произошел при выполнении земляных работ по установке опор высоковольтной линии электропередач, в результате был поврежден магистральный водовод.
Водоснабжения лишились Чесноковское, Булгаковское, Ольховское и Зубовское сельские поселения. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, для координации действий уполномоченных органов на место происшествия выезжал прокурор Уфимского района Рустам Шайбаков.
Как ранее сообщал глава администрации Уфимского района Николай Ельников, организован подвоз технической воды по пяти адресам: в селах Зубово, Чесноковка, Булгаково, а также в микрорайонах Спутник и Новобулгаково. Дополнительно вода доставляется во все детские сады на территории пострадавших сельсоветов.
Прокуратура намерена установить причины и обстоятельства произошедшего, проверить исполнение законодательства в сфере ЖКХ и дать оценку действиям подрядной организации ООО «Башкирэнерго» и заказчика работ. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Надзорное ведомство взяло на контроль соблюдение регламентных сроков выполнения аварийно-восстановительных работ, которые проводит бригада ООО «ЖКХ Шемяк», а также своевременное обеспечение жителей услугами надлежащего качества.
