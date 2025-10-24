Силовики провели обыски в офисах структур «Группы ЛСР» в Санкт-Петербурге

Ранее «Ъ-СПб» писал об обысках в «Жилищном агентстве Невского района Санкт-Петербурга» (Невское РЖА) в рамках расследования дела о фиктивном трудоустройстве дворников. По подозрению в совершении мошенничества задержали восемь человек.