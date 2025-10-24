МВД: сотни московских пенсионеров пострадали от аферистов из частной клиники

Сотрудники московской полиции пресекли деятельность частной клиники, подозреваемой в мошенничестве в особо крупном размере. Пострадавшими стали сотни пенсионеров, а общий ущерб оценивается в десятки миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным МВД, инициатором противоправной деятельности стал главный врач клиники, а в криминальной схеме участвовали его супруга (генеральный директор учреждения) и врач УЗИ-диагностики.
Схема начиналась со звонков из колл-центра с предложением бесплатного обследования суставов.
«Когда граждане приходили на осмотр, им ставили устрашающие диагнозы и в случае отказа от срочного лечения запугивали инвалидностью. На клиентов оказывали психологическое давление», — рассказала Ирина Волк.
Несмотря на обещание скидки в 50%, стоимость трехгодичного курса терапии составляла сотни тысяч рублей. Оформлением кредитов на оказание услуг занимались сотрудники финансового отдела, убеждая клиентов, что средства будут возмещены за счет компенсаций по госпрограммам.
Договоры заключались на три года, однако фактические медицинские процедуры пациентам проводились только в первый день. Когда потерпевшие осознавали, что стали жертвами обмана, и пытались вернуть деньги, им возвращали лишь около 10% от затрат, объясняя это тем, что основной курс лечения они якобы уже прошли.
По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Предполагаемый организатор мошеннической группы заключен под стражу. В ходе обысков в клинике и домах фигурантов следователи изъяли ряд важных улик, включая договоры и базы данных пациентов. В настоящее время устанавливаются все потерпевшие и соучастники преступной схемы.