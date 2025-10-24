Ричмонд
В Иркутском районе родители ответят за издевательства детей над животными

Сотрудники полиции применили меры административного воздействия.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 24 октября. В Иркутском районе инспекторы отдела полиции № 10 привлекли к ответственности родителей несовершеннолетних, запечатленных на видео с собакой и погибшим животным. Cотрудники полиции применили меры административного воздействия, составили административные протоколы по ст. 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей).

Оба маличка поставлены на учет в органы внутренних дел, с ними проведена разъяснительная беседа о недопущении противоправных действий.

Ранее полицейские обратили внимание на информацию, опубликованную в Интернете, о поведении несовершеннолетних в Иркутском районе. Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия оперативно выехали сотрудники полиции и представители комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Предварительно установлено, что один из псов скончался до инцидента и к нему школьники не имеют отношения. Вторая собака осталась жива и была найдена полицейскими рядом с местом событий; животное имеет бирку от профильных служб по контролю за бездомными животными.