Мошенники украли у нижегородской пенсионерки 680 тысяч рублей

Женщина сняли свои сбережения и перевела на счет мошенникам.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники обманули пенсионерку в Выксе и украли у нее 680 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По информации ведомства, сначала женщине поступил звонок в мессенджере. Преступники сообщили, что на имя женщины оформлена доставка и для уточнения информации по заказу ей нужно сообщить код из СМС-сообщения, что пенсионерка и сделала.

После этого она получила сообщение о том, что стала жертвой мошенников. Потерпевшая перезвонила на указанный контакт и узнала о том, что ее средства необходимо перевести на «безопасный» счет.

В Выксе, а затем в городе Муром она сняла сбережения со своего счета и с счета своего сожителя. После этого перевела деньги мошенникам. Всего женщина потеряла 680 тысяч рублей. По данному происшествию завели уголовное дело.