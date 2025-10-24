В провале на улице Харченко меняют трубы. Посмотрите, что происходит

Ранее на объекте установили шпунтовое ограждение для стабилизации грунта. Сейчас в котловане укладывают новую канализационную линию.
Напомним, вечером 20 октября на углу 1-го Муринского проспекта и улицы Харченко произошла просадка грунта. Яма быстро увеличилась до трёх метров в глубину и около 90 квадратных метров по площади. Из расположенного рядом дома эвакуировали более 60 человек — всех расселили по апартаментам и гостиницам.
Грунт просел в месте прохождения канализационных сетей Выборгского коллектора. Авария привела к попаданию сточных вод в Муринский ручей, где жители в последующие дни жаловались на противный запах и гибель рыбы.
Чтобы уменьшить объем стока в ручей, Водоканал установил резервные насосы, перекачивающие сточные воды на очистные сооружения. Одновременно ведется монтаж обводной линии коллектора, которая позволит исключить попадание стоков в водоем.