В провале на улице Харченко меняют трубы. Посмотрите, что происходит

Напомним, вечером 20 октября на углу 1-го Муринского проспекта и улицы Харченко произошла просадка грунта. Яма быстро увеличилась до трёх метров в глубину и около 90 квадратных метров по площади. Из расположенного рядом дома эвакуировали более 60 человек — всех расселили по апартаментам и гостиницам.